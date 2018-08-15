Сергей Шнуров официально развелся

Свидетельство о расторжении брака опубликовала в соцсетях Матильда, чтобы поставить точку в обсуждениях неприятной для бывших супругов темы.





«Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь», — поделилась Матильда.

Лидер группы «Ленинград» сообщил о том, что собирается развестись в мае текущего 2018 года. Как стало известно, певец уличил супругу в неверности.

Сергей и Матильда поженились в 2010 году.