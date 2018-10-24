Сергей Шнуров снова женился

Артист разместил в соцсетях фотографию с новой супругой и посвятил стихотворение своему новому статусу.
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
Как сообщают СМИ новой возлюбленной Сергея Шнура стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. Свои отношения пара зарегистрировала 20 октября в Санкт-Петербурге.
Напомним, всего несколько месяцев назад артист развелся с Матильдой Шнуровой.
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