Сергей Шнуров снова женился

Артист разместил в соцсетях фотографию с новой супругой и посвятил стихотворение своему новому статусу.



Что-то я никак не холостяк...

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

Как сообщают СМИ новой возлюбленной Сергея Шнура стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. Свои отношения пара зарегистрировала 20 октября в Санкт-Петербурге.

Напомним, всего несколько месяцев назад артист развелся с Матильдой Шнуровой.