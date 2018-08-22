Сингл «Атаман» группы Кино готовится к релизу

Издание является первым в рамках серии переизданий записей группы КИНО, как классических, так и неизданных до сих пор.



Атаман

Так как включать «Атамана» в последующие переиздания записей группы КИНО не планируется, лейбл Maschina Records решил издать эту песню в самом подходящем для нее формате, в виде классического 7 дюймового сингла. На первой стороне сингла представлена электрическая версия 2012 года со специальным виниловым мастерингом, вторая сторона содержит оригинальный акустический вариант песни, записанный Виктором Цоем в 1990 году и впервые, взятый и бережно отреставрированный с первоисходника - аудиокассеты из архива Натальи Разлоговой.

Специально для этого издания оформление обложки сделал один из участников легендарной творческой группы «Новые Художники» и большой друг музыкантов группы КИНО - Олег Котельников.

Издание подготовлено при непосредственном участии сына лидера группы КИНО - Александра Цоя и бессменного гитариста группы КИНО Георгия Каспаряна.

Сингл «Атаман» выпускается лимитированным тиражом в двух видах:

Черный винил. Тираж 200 экземпляров.

Прозрачный винил. Тираж 100 экземпляров.