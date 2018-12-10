Стали известны ведущие «Евровидения-2019»

Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth, отмечая, что кандидатуры ведущих еще должны быть согласованы с Европейским вещательным союзом (ЕВС).

По данным издания, Рафаэли и Таль станут основными ведущими песенного смотра. При этом, как ожидается, им будут помогать еще несколько соведущих.

"Официальное заявление о том, кто будет вести "Евровидение-2019", должно быть опубликовано в январе 2019 года", - пишет газета.

Право на проведение европейского песенного конкурса в следующем году Израиль получил после победы израильтянки Нетты Барзилай с песней Toy 13 мая на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. По правилам конкурса, в следующем году он проходит в стране, которую представлял победитель предыдущего "Евровидения". Первый и второй полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива, а финал пройдет там же - 18 мая.