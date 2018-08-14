Судьба «Евровидения-2019» решилась в последний момент

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post, по данным которой эта сумма может быть переведена европейцам уже во вторник, 14 августа, - в день, когда истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого для проведения "Евровидения" в стране залога.





По данным издания, минфин разрешил Kan взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо Kan в случае, если корпорация не сможет его вернуть "из-за непредвиденных обстоятельств".

Производственный бюджет Kan на "Евровидение-2019" был ранее определен в €35 млн, он тоже пока окончательно не утвержден, пишет газета. Тем не менее, даже в него, по утверждениям СМИ, не включен гарантийный взнос, который израильская вещательная корпорация изначально должна была перевести европейцам до 1 августа. По просьбе израильтян, в ЕВС продлили этот срок на две недели.

Газета "Едиот ахронот" отмечает, что Минфин Израиля не хотел выделять деньги под гарантии для ЕВС, так как €12 млн могут быть утеряны в случае, если конкурс все же не состоится в 2019 году на территории еврейского государства. В корпорации Kan мотивируют свое желание перенести бремя ответственности залога за песенный конкурс на правительство тем, что иначе придется увольнять сотни сотрудников.

Конфликты начали возникать сразу же после победы израильтянки Нетты Барзилай на "Евровидении-2018" в Лиссабоне, когда премьер Биньямин Нетаньяху пообещал провести следующий песенный конкурс в Иерусалиме. Вскоре из- за возражений ряда участников было принято предварительное решение о его проведении в другом городе.