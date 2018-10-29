У «Евровидения 2019» появился девиз

Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе организатора конкурса.

"Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - отметил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд, чьи слова процитировали в пресс-службе.





Глава конкурса привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай. "Она вышла на сцену с мечтой вернуть "Евровидение" в Израиль. И ей это удалось", - сказал он.

Девиз предстоящего конкурса объявили после встречи исполнительного директора "Евровидения" и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уточнили в пресс-службе.

64-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле. Полуфиналы смотра назначены на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.