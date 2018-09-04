В РПЦ обеспокоились участием Шнурова и Басты в «Голосе»

Щипков отметил, что Шнуров и Вакуленко «талантливые» люди, пишет Газета.ru.



Наставники шоу «Голос»

«Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка», — сказал Щипков.

Представитель РПЦ добавил, что он имеет в виду не только матерную лексику, которой периодически пользуются музыканты, но и «вообще их тексты и разговоры на публике».

Также он задался вопросом, какую цель ставят перед собой создатели «Голоса» и напомнил, что телевидению не следует забывать о воспитательной и просветительской функциях.

Ранее сообщалось, что Шнуров займет кресло наставника в новом сезоне шоу «Голос».