В Тель-Авиве построят «евродеревню» к Евровидению

"Он (конкурс - ред.) будет проходить в модернизированном выставочном центре "Ганей-Тааруха", который на время репетиций и концертов превратится в большую арену со сценической площадкой и залом для публики, вмещающим 9 тысяч зрителей. Четырнадцатого и 16 мая пройдут, соответственно, четвертьфинал и полуфинал конкурса, а 18 мая состоится главное событие - финал и награждение победителей", - рассказала РИА Новости собеседница агентства.

Тель-Авивская мэрия, помимо непосредственной организации конкурса, по словам Михаэли, намерена провести ряд интересных мероприятий вокруг "Евровидения".

"Для наших гостей в парке Чарльза Клора на побережье будет разбита "Евродеревня", где на протяжении десяти дней в режиме нон-стоп будут идти концерты на открытых площадках, вечеринки разной тематической направленности, там же любители "Евровидения" наверняка встретят прошлых и настоящих звезд этого конкурса - в общем, это будет большая тусовка на берегу моря из разряда тех, которые любят как израильтяне, так и туристы", - уточнила советник мэра.

"Обновлению подвергнется историческое здание, в котором ранее размещалась мэрия. Здесь состоится торжественная передаче ключей - делегация из Лиссабона, принимавшего "Евровидение" в 2018 году, передаст ключи мэру Тель-Авива Рону Хульдаи. Предстартовым событием станет также "Красная дорожка" на площади перед Тель-Авивским художественным музеем, по которой пройдут все участники конкурса под светом софитов и вспышками фотокамер", - сообщила советник мэра.

Она уточнила, что освещать "Евровидение-2019" будет около 1500 журналистов, для которых будет оборудован пресс-центр на территории выставочного комплекса. Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. Архивное фото

В целом, по опыту прошлых лет, "Евровидение" собирает не менее 20 тысяч туристов. "Мы предполагаем, что приток приезжих в Тель-Авив в эти дни будет очень велик, поэтому одна из забот городских властей - размещение гостей, не исключено, что помимо гостиниц в Тель-Авиве мы задействуем и отели близлежащих городов.

Обсуждается ряд вопросов, связанных с транспортировкой зрителей. Тем, кто захочет прийти в выставочный центр пешком, дорогу будут указывать специальные таблички на главных городских улицах... Запланированы и специальные шаттлы, которые будут доставляться желающих увидеть конкурс прямо к выставочному комплексу", - сказала Михаэли.

Илана Михаэли призналась, что мэрия пока не располагает точными данными, из каких стран приедут участники "Евровидения", в стадии обсуждения и список почетных гостей конкурса. При этом она подчеркнула, что "этот песенный конкурс должен пройти у нас как абсолютное выражение толерантности, как праздник музыки, который не будет связан с политикой".