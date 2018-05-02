Юрий Башмет сыграл бенефис в Ярославле

Он мог бы и не играть этот альтовый бенефис. В конце концов, позади — множество юбилейных концертов по всей стране, включая Москву, утомительные гастроли «Солистов Москвы». В 65 лет альтисту играть даже физически трудно — может подвести гибкость связок руки, скрипка или альт — не барабаны и даже не фортепиано. Но Башмет решился.

В концертном зале Ярославской филармонии имени Собинова это выглядело как вызов, как схватка. К тому же — со множеством премьер. «У нас каждый фестиваль — уникальный», - объяснил сам музыкант. И десять лет фестиваля — это не тот опыт, который можно взять и выбросить. Особенность ярославского фестиваля Башмета — обязательные выезды из Ярославля в райцентры, села, где музыканты такого уровня бывают только в телевизоре и еще на фестивале Башмета.

Начали с «визитной карточки» - того переложения кларнетового квинтета Брамса си минор, которое в версии для альта и струнного оркестра стало одним из главных аргументов Башмета в споре за то, может ли альт быть солирующим инструментом вообще. Теперь легко говорить, что победа за Башметом, и альт признан полноценным солирующим. 30 лет назад было далеко не так однозначно. Шедевр Брамса до сих пор вызывает отчаянное удивление — неужели кларнетовая партия может быть настолько же конгениально сыграна альтом? Доказывать уже нечего, и Башмет выглядел немного расслабленно. Но его легато, эти задумчивые элегичные штрихи, были по-прежнему вне конкуренции. Визитная так визитная.

Все остальное было скорее масштабным экспериментом в честь открытия фестиваля. Ярославская премьера Gloria ученика Александра Чайковского Кузьмы Бодрова вместе с филармонической хоровой капеллой «Ярославия» - смелый жест на переосмысление классического текста. Получилось несколько очень интересных моментов, особенно в сравнении с премьерой в Сочи. Важно упомянуть, что все авторы премьерных произведений приехали в Ярославль, и трепетно следили из зала за исполнением.

Игорь Райхельсон, ныне живущий в США, часто играется Башметом именно в контексте унии классики и джаза. Адажио для альта и струнных впервые было исполнено в Нью-Йорке в память об 11 сентября, тогда и потом Башмет играл это адажио максимально скорбно. Но в Ярославле вдруг объявились светлые нотки, это было совершенно иное исполнение — почти ироничное. Это придало такой неожиданный вес мыслям композитора, что отчаянно захотелось переслушать.

Главной изюминкой концерта открытия, конечно, стала премьера от Александра Невского. На заказ от Башмета он написал «Пустошь» для альта, струнных, перкуссии и фортепиано. Это непродолжительный шумовой авангард, в который умело вклинены скупые пассажи солистов. Нет тоники. С одной стороны, это похоже почти на всех американских авангардистов, вместе взятых. С другой, буквально физически сквозь всхлипы арфы, альта, скрипки, виолончелей кристаллизуется понятие пустоты как места и как образа жизни. Метафорично и выразительно, хотя о самобытности говорить не приходится.

В финале «Солисты Москвы» должны были сыграть «Концерт на троих» Шнитке. Но Башмет предпочел сыграть только финал — Менуэт. Зато рассказал зажигательную историю про то, как Шнитке написал этот концерт для Ростроповича, Башмета и Кремера в 1994 году. «Третьим будешь?» - понятный только россиянам клич превратился в его изложении в метафорический ответ еврейского интеллигента: «Я хочу быть только первым!».

Кроме того, замгубернатора Ярославской области на сцене наградил Башмета медалью «За труды во благо земли Ярославской» первой степени. Юрий Абрамович умудрился тут же уронить медаль, зато рассказать жизнерадостную историю о том, как в одном французском городе его наградили подобной почетной медалью, к ней прилагался бесплатный проезд на общественном транспорте. Но мэр тихо шепнул ему на ушко, что общественного транспорта в этом городе нет.

Вадим ПОНОМАРЕВ