61% зрителей считают победу дочери Алсу в шоу «Голос» нечестной

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале, набрав 56,5% голосов. В данный момент Первый канал проводит собственное расследование результатов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя. Для этого канал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Согласно исследованию, шоу довольно популярно среди россиян: каждый третий опрошенный (33%) смотрит его. При этом о победе Абрамовой знают 55% респондентов. Причем об этом знают, как зрители шоу (61%), так и те, кто не смотрит проект (54%).

"По мнению 61% зрителей телепередачи, оценки юной финалистки были скорее необъективны и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой", - говорится в данных исследования.

При этом 26% зрителей, знающих об итогах сезона, считают результаты объективными и утверждают, что люди проголосовали за лучшую певицу.

Среди различных вариантов выхода из спорной ситуации по итогам шоу, 12% всех опрошенных высказались за то, что следует провести расследование и проверить или пересмотреть результаты голосования. Каждый десятый респондент (10%) поддержал вариант с повторным голосованием, а 8% высказались за повторное проведение финала шоу.

По данным ВЦИОМ, 77% зрителей проекта полагают, что участие в шоу дает детям-певцам возможности для развития и успешной самореализации. Среди зрителей шоу эта доля составляет 85%. Обратного мнения придерживаются 16% россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 апреля 2019 года среди россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.