Амстердам отказался проводить «Евровидение 2020»

Как сообщает издание NL Times, предполагалось, что местом проведения конкурса станет крытая арена Ziggo Dome, однако властям не удалось перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Попытки найти другое место для проведения конкурса в городе также не увенчались успехом. "Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", — говорится в заявлении мэра. Победитель Евровидения-2019 Дункан ЛоуренсТЕКСТ">

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В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.

Конкурс Евровидение в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте — российский певец Сергей Лазарев.