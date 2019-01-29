Андрогинного участника «Евровидения» будут защищать 43 адвоката

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на канал BFM TV.

В мае исполнитель будет представлять Францию на музыкальном конкурсе «Евровидение». За несколько дней певец с андрогинной внешностью получил не менее полутора тысяч оскорбительных сообщений. Они были связаны не только с его гомосексуальностью, но и с национальной принадлежностью — семья Хассани родом из Марокко.



Билал Хассани

Президент ассоциации Urgence Homophobie Гийом Мелани заявил, что для защиты музыканта наймут 43 адвоката. Им предоставят все ссылки на публикации и комментарии обидчиков. Авторам постов может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штраф в размере 22,5 тысячи евро.

У Билала Хассани есть свой блог на YouTube. У его канала почти 800 тысяч подписчиков.