Арабские террористы угрожают «Евровидению»

В течение двух суток палестинские движения «Хамас» и «Исламский джихад» запустили в сторону Израиля свыше 600 ракет, погибли четверо израильтян. В ответ Израиль нанес около 300 ударов по сектору Газа. Согласно официальным данным, погибли по меньшей мере 20 палестинцев.

В минувшую пятницу в ходе пятничных протестов в секторе Газа под общим лозунгом «Великий марш возвращения», ставших за последний год традиционными, снайпер «Исламского джихада» ранил двух израильских военнослужащих. Согласно палестинской версии, так группировка выразила недовольство по поводу промедления в реализации предыдущих договоренностей.

В середине недели страна отмечает самый главный праздник — День независимости, а еще через неделю в Тель-Авиве должно пройти «Евровидение». Его организаторы говорят о продолжении подготовки к конкурсу. Но ситуация может измениться, если обстрелы продолжатся. Между тем, Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что руководство "Исламского джихада" присоединилось к соглашению о прекращении огня с Израилем в Газе. Как сообщал ранее телеканал "Аль-Акса", соглашение вступило в силу сегодня в 4:30.

Вместе с тем пресс-секретарь "комитетов сопротивления" Абу Муджахид заявил: "Соглашение о прекращении огня будет соблюдаться при условии, что оккупация (Израиль) будет выполнять договоренности по снятии блокады сектора Газа".

Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдёт в Тель-Авиве благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.