Ariana Grande выпустила ироничный клип «Boyfriend»

Ариана иронизирует на тему своих сложных отношений с парнями и появившихся на этом фоне психических расстройств. Певица шутливо называет себя ходячей катастрофой. По сюжету главная героиня и парень, который ей нравится (его играет Майк Фостер из Social House), оказываются на одной вечеринке. Однако молодой человек флиртует с другими девушками, и Ариана фантазирует, как жестоко будет с ней расправляться. Привлечь внимание потенциального бойфренда ей удается только тогда, когда она сама начинает показательно обниматься с другим мужчиной.

Дуэт Social House сопровождает Ариану Гранде в нынешнем концертном туре, кроме того, они спродюсировали для Гранде пару её последних хитов.



Ariana Grande

Это второй отдельный трек американской звезды после выхода успешного альбома «thank u, next».