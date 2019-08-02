Ariana Grande выпустила ироничный клип «Boyfriend»

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Ариана Гранде представила клип на дуэт с фрэшменами из Питтсбурга Social House «Boyfriend» (смотреть клип).

Ариана иронизирует на тему своих сложных отношений с парнями и появившихся на этом фоне психических расстройств. Певица шутливо называет себя ходячей катастрофой. По сюжету главная героиня и парень, который ей нравится (его играет Майк Фостер из Social House), оказываются на одной вечеринке. Однако молодой человек флиртует с другими девушками, и Ариана фантазирует, как жестоко будет с ней расправляться. Привлечь внимание потенциального бойфренда ей удается только тогда, когда она сама начинает показательно обниматься с другим мужчиной.

Дуэт Social House сопровождает Ариану Гранде в нынешнем концертном туре, кроме того, они спродюсировали для Гранде пару её последних хитов.

Ariana Grande
Ariana Grande

Это второй отдельный трек американской звезды после выхода успешного альбома «thank u, next».

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