«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус»

Биографический фильм Брайана Сингера посвящен группе Queen. Слоган картины говорит сам за себя — "Круче их музыки только их история". Песня "Богемская рапсодия" из альбома "A Night At The Opera", написанная Фредди Меркьюри в 1975 году, — одна из лучших в истории группы.

Фильм рассказывает о головокружительном пути Queen к успеху, практически распаде группы и ее триумфальном воссоединении накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

В этой категории были также представлены "Звезда родилась" (Брэдли Купер), "Черная пантера" (Райан Куглер), "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (Барри Дженкинс) и "Черный клановец" (Спайк Ли).

РИА Новости