Букмекеры рассказали о шансах России на «Евровидении»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор по стратегическому развитию информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук.

«Букмекеры по секрету сообщают, что выбор Лазарева участником - событие решенное, с вероятностью более чем в 99%. Соответственно, переоценены и шансы - теперь около 30% вероятности есть у победы России на конкурсе, считают компании, которые принимают ставки. По 10% шансов - у Франции и Швеции. Конечно, все это очень предварительные оценки - они, наверняка, изменятся ближе к конкурсу, когда определятся и активизируются все участники. Причем измениться оценки могут сильно», - сказал Ткачук.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019», которое пройдет в Израиле с 14 по 18 мая 2019 г.