Coldplay показал сразу две песни из будущего альбома

Как сообщает Pitchfork, продюсированием треков «Orphans» и «Arabesque» занималась команда Dream Team, а в последнем можно услышать вокал бельгийского артиста Stromae и партии духовых, исполненные Феми Кути и его командой.

Альбом «Everyday Life» выйдет на лейбле Parlophone/Atlantic 22 ноября 2019 года, основой его обложки послужило фото 1919 года, где запечатлена музыкальная группа прадедушки гитариста Coldplay Джонни Баклэнда. Пластинка была анонсирована при помощи бумажных писем: соответствующие послания получили по почте все члены фан-клуба Coldplay. Почти сразу после этого группа раскрыла трек-лист двойного альбома, напечатав его в разделе объявлений в одном из местных изданий Уэльса.

Гитарист команды Джонни Баклэнд рассказал в твиттере, что когда-то работал в этом издании, публикуя в нём снимки домов, выставленных на продажу, причём не сильно преуспел на этой работе.

«Everyday Life» будет выпущен в формате двойного альбома: первая часть будет называться «Sunrise», вторая – «Sunset». На каждом из дисков будет по 8 треков.



Coldplay

Трек-лист альбома «Everyday Life»:

Sunrise

1. ‘Sunrise’

2. ‘Church’

3. ‘Trouble in Town’

4. ‘BrokEn’

5. ‘Daddy’

6. ‘WOTW / POTP’

7. ‘Arabesque’

8. ‘When I Need a Friend’

Sunset

1. ‘Guns’

2. ‘Orphans’

3. ‘Èko’

4. ‘Cry Cry Cry’

5. ‘Old Friends’

6. ‘-‘

7. ‘Champion of the World’

8. ‘Everyday Life’