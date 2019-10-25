Coldplay показал сразу две песни из будущего альбома

Как сообщает Pitchfork, продюсированием треков «Orphans» и «Arabesque» занималась команда Dream Team, а в последнем можно услышать вокал бельгийского артиста Stromae и партии духовых, исполненные Феми Кути и его командой.
Альбом «Everyday Life» выйдет на лейбле Parlophone/Atlantic 22 ноября 2019 года, основой его обложки послужило фото 1919 года, где запечатлена музыкальная группа прадедушки гитариста Coldplay Джонни Баклэнда. Пластинка была анонсирована при помощи бумажных писем: соответствующие послания получили по почте все члены фан-клуба Coldplay. Почти сразу после этого группа раскрыла трек-лист двойного альбома, напечатав его в разделе объявлений в одном из местных изданий Уэльса.
Гитарист команды Джонни Баклэнд рассказал в твиттере, что когда-то работал в этом издании, публикуя в нём снимки домов, выставленных на продажу, причём не сильно преуспел на этой работе.
«Everyday Life» будет выпущен в формате двойного альбома: первая часть будет называться «Sunrise», вторая – «Sunset». На каждом из дисков будет по 8 треков.
Трек-лист альбома «Everyday Life»:
Sunrise
1. ‘Sunrise’
2. ‘Church’
3. ‘Trouble in Town’
4. ‘BrokEn’
5. ‘Daddy’
6. ‘WOTW / POTP’
7. ‘Arabesque’
8. ‘When I Need a Friend’
Sunset
1. ‘Guns’
2. ‘Orphans’
3. ‘Èko’
4. ‘Cry Cry Cry’
5. ‘Old Friends’
6. ‘-‘
7. ‘Champion of the World’
8. ‘Everyday Life’
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