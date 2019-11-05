Coldplay покажет новый альбом на Youtube в Иордании

Как рассказали музыканты на пресс-конференции, они объединили свои усилия с YouTube Originals, который будет транслировать два их эксклюзивных концерта в Аммане, Иордания, где группа впервые сыграет живьем всю пластинку.

Шоу под названием «Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan» будет, как и альбом, состоять из двух частей: «Sunrise» начнется в 4.00 по Гринвичу, а «Sunset» - в 14.00 по Гринвичу, сообщает Intermedia.



Coldplay

- Сделать два таких концерта было нашей мечтой с тех пор, как мы начали работу над этим альбомом, - говорится в пресс-релизе группы. - Это немного невероятно и немного страшно, как все лучшие мечты.