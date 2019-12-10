Coldplay снял клип «Everyday Life» на Украине

В ролике, снятом 23-летней Кареной Эванс, кадры с музыкантами на берегу моря перемежаются с кадрами с людьми разных стран мира: они танцуют, плачут, обнимаются, катаются на велосипедах и живут своей повседневной жизнью. Крис Мартин играет на рояле в песке на берегу океана.

В предисловии к видео закадровый голос рассказывает о значении слова «убунту», которое в переводе с коса – одного из языков ЮАР – означает «гуманность». Клип снимался в Южной Африке, Иордании, Лос-Анджелесе, Марокко и Украине.



Coldplay

Ранее группа также выпустила клип на песню «Daddy» с того же альбома. Презентация пластинки состоялась в день его выхода в Аммане, Иордания (кадры из нее тоже вошли в клип), а незадолго до этого фронтмен команды Крис Мартин заявил, что Coldplay не поедут в промо-тур до тех пор, пока не найдут способа сделать это экологично.