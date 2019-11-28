«Евровидение 2020» представило свой логотип

Конкурс песни Евровидение был основан спустя десятилетие после Второй мировой войны с целью сближения Европы посредством музыки. За последние десятилетия конкуренция открылась для новых стран, новых талантов и новых технологий. Чтобы усилить этот месседж, была разработана виньетка, основанная на данных, которая по-современному демонстрирует историю конкурса песни Евровидение.

Логотип представляет собой абстрактное представление цветов флага 41 страны, участвующих в конкурсе в 2020 году, в порядке их первого участия. Логотип основан на дизайне предыдущих логотипов Евровидения, которые проводились в Нидерландах.

«Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим, - говорит Ситце Баккер, исполнительный продюсер конкурса «Евровидение-2020». - По совпадению, Первый конкурс песни «Евровидение» был открыт Нидерландами в 1956 году, поэтому сроки начинаются с цветов голландского флага».



Логотип Евровидение 2020

Джон Ола Сэнд, исполнительный руководитель конкурса песни Евровидение для Европейского вещательного союза (EBU): «Мы чрезвычайно довольны работами на конкурсе песни Евровидение 2020, которые прекрасно отмечают наше 65-летнее наследие. Эффектный дизайн также заключает в себе современное послание о ценности разнообразия и инклюзивности, который прекрасно дополняют лозунг этого года «Open Up»».

В конкурсе художественных работ, в котором приняли участие 11 голландских агентств, победило агентство CLEVER FRANKE, которое разработало логотип с помощью проприетарного программного обеспечения.