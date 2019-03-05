Леониду Агутину отказали в звании народного артиста. До 2023 года

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ранее певец заявил, что надеялся в 2018 году к 50-летию получить звание "Народный артист РФ". По его словам, на решение повлияло ограничение в присвоении почетных званий.



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"Леонид Николаевич может подать документы на присвоение почетного звания ["Народный артист РФ"], но не ранее 2023 года. Именно такой срок должен пройти после награждения государственной наградой РФ. В 2018 году певец был отмечен орденом Дружбы", - сказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что орден Дружбы стоит выше почетного звания "Народный артист РФ" в государственной наградной системе страны.

В Минкультуры подтвердили, что "по сложившейся практике в год присваивается не более пяти подобных званий". Там также напомнили об указе президента РФ, согласно которому "Народный артист РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после "Заслуженного артиста РФ" или "Заслуженного деятеля искусств РФ". "Документы о награждении госнаградами и присвоение почетных званий рассматривает Экспертный совет при Минкультуры России, состоящий из видных деятелей культуры и искусства. Рекомендованные советом наградные материалы направляются в Администрацию президента РФ", - разъяснили процедуру в пресс-службе.

"Звание "Народный артист Российской Федерации" присваивается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и получившим широкое признание общественности и профессионального сообщества", - подчеркнули в Минкультуры.