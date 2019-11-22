Manizha спела о себе как «недославянке» и «недотаджичке»

На обложке сингла нарочито располневшая певица позирует в массивных восточных украшениях на фоне клетчатых сумок, наводнявших российские рынки в 90-х годах.

Под восточный бит с многочисленными сбивками Манижа затрагивает проблемы толерантности к национальным меньшинствам, и называет себя и «недославянкой», и «недотаджичкой».



Обложка сингла

— «Недославянка» уже в сети! — представила певица новинку у себя в инстаграме. — Во-первых, смотрите, какая классная обложка. Во-вторых, обложка не такая классная, как я. В-третьих, вы такого от меня не ожидали. В-четвертых, ничего страшного - просто я делаю то, что хочу на музыкальном рынке. Ну, и в пятых, эта песня будет играть в каждой машине этого города. Обещаю. Кстати, на одной из этих машин я приеду на концерт 2 февраля в «Крокус Сити» и устрою там тот ещё переполох. Короче, танцуем.

Концерт состоится на сцене Crocus City Hall 2 февраля 2020 года. На нем артистка исполнит песни с последнего альбома «Womanizha», а также свои главные хиты и новые песни.