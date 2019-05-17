Накрутки за дочь Алсу могли стоить около 3 млн руб

Group-IB опубликовала первые результаты проверки голосования на шоу "Голос.Дети". Эксперты выявили массированную автоматизированную накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. По данным компании, в автоматизированной отправке СМС участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. Кроме того, исследование показало, что для совершения звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 тысяч. Таким образом, было накручено более 38 тысяч голосов.



Выступление дочери Алсу

Как рассказал собеседник РИА, обычно накрутка заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в "аппаратно-программный комплекс".

"Как правило, выяснить, какая компания занималась накруткой, возможно. В среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей", - сказал представитель Group-IB. Таким образом, накрутка более 38 тысяч голосов могла стоить 2,28-3,04 миллиона рублей.

Однако в эту сумму технические специалисты не включили пиар дочери Алсу. Как во время конкурса, и так и после него по разным СМИ шли крайне односторонние публикации в пользу дочери Алсу. Например, буквально за сутки до публикации итогов аудита Group-IB по ряду СМИ, известных возможностью платного размещения заказных материалов, прокатилась волна публикаций о том, что якобы итоги голосования были «честными». Это могло увеличить общую сумму минимум в 4-5 раз. Впрочем, это вряд ли серьезные деньги для семьи Алсу.



Алсу с мужем

В компании отметили, что перед Group-IB не ставилась задача обнаружить инициаторов использования технологий автоматизированной накрутки голосов: для этого нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.

Расследовавшая итоги зрительского голосования на шоу "Голос.Дети" компания Group-IB также обнаружила уязвимости в системе обработки входящих сообщений в рамках онлайн-голосования, однако уязвимости не были использованы в злонамеренных целях.

В рамках проверки голосования эксперты провели аудит, включающий пентесты (тесты на проникновение) для выявления возможностей технического вмешательства в результаты голосования. В ходе работ эксперты Group-IB нашли уязвимости информационной безопасности в системе обработки входящих смс-сообщений на стороне агрегатора - компании "СМС-Сервисы", которая обеспечивала техническое сопровождение онлайн-голосования.

В Group-IB отметили, что эти уязвимости не использовались в злонамеренных целях в ходе голосования по итогам финала, однако могли создать риск подмены результатов в будущем. По данным компании, "СМС-Сервисы" уже устранила все недостатки. Агрегатор также выполнил основную часть рекомендаций Group-IB, разработанных по итогам аудита системы сбора и отображения голосов телезрителей проекта "Голос. Дети", добавили в компании.

Специалисты не исключают, что другие системы телевизионных голосований с помощью смс также могут быть уязвимы.

"Ситуация с голосованием "Голос.Дети" должна стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов", - считают в Group-IB.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Наставник шоу "Голос.Дети", певец Валерий Меладзе написал в Instagram, что он рад прояснению ситуации с голосованием в финале шестого сезона, потому что самое важное для проекта, по его мнению, не потерять доверие зрителей.

"Когда был финал "Голос. Дети", я как зритель отреагировал эмоционально, посчитав результаты несправедливыми. Мне кажется, тот факт, что Первый канал заказал в итоге независимое расследование и была приглашена группа профессионалов, специализирующаяся на информационной безопасности, говорит о том, что каналу нужна объективность и справедливость, и это для меня это очень ценно", - сказал РИА Новости Галкин.

Телеведущий подчеркнул, что подобное решение – "вещь очень сложная для репутационной истории".

"Гораздо легче замять, в конце концов, раздать утешительные призы. Сегодняшнее решение дало мне повод гордиться каналом, ответственность перед зрителем оказалась выше корпоративных интересов. Это требует элементарной смелости, но это честно, что самое главное", - сказал собеседник агентства.