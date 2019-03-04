Невена Божович представит Сербию на «Евровидении 2019»

Таковы результаты отборочного тура, завершившегося в воскресенье ночью в прямом эфире национального телевидения RTS, сообщает ТАСС.

"Я как во сне. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня", - заявила Божович после подведения итогов sms-голосования. Певица рассказала, что не писала свою песню специально для этого конкурса, но представляет, что нужно для победы в Израиле по опыту своих двух предыдущих выступлений на "Евровидении".

Отборочный турнир состоял из двух полуфиналов. Затем полуфиналисты встретились на сцене в финале национального отбора. Жюри сразу вывело Невену Божович в лидеры, отдав ей 12 баллов. Второе место, по мнению жюри, заняла Sashka Janx с композицией "Слышишь мой голос?", третье - заняли группа Wonder strings и Ивана Владович с песней "Моя боль".

Второй тур голосования должен был подкрепить мнение жюри симпатиями аудитории, однако здесь организаторов ждал сюрприз. Максимальное число зрительских баллов - 12 - получил дуэт "Наташа и Уна", исполнивший песню "Только без страха". Но жюри поставили девушек всего лишь на предпоследнее место с двумя баллами. Но, несмотря на победу в зрительском голосовании, дуэт в общем зачете смог занять только четвертое место.

Второе место в зрительском голосовании занял Дженан Лончаревич с песней "Нет слез". Зрители отдали артисту 10 баллов.

Невена Божович заняла в зрительском голосовании третье место с 8 баллами. В итоге это позволило ей опередить своих конкурентов с финальными 20 баллами и в третий раз в карьере пробиться на "Евровидение". Невене 24 года, она родилась в Косове и Метохии в городе Косовска-Митровица. Девушка рано начала петь и в 2007 году представляла Сербию на детском "Евровидении" в Роттердаме, заняв третье место. В 2013 году певица победила в национальном конкурсе и выступила на "Евровидении" в Мальме в составе группы "Moje 3", заняв 11 место. Невена представляла Сербию на конкурсе песни «Славянский базар в Витебске 2017».