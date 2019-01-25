Объявлена дата жеребьевки полуфиналов «Евровидения-2019»

О этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Тель-Авива.

"Жеребьевка полуфиналов и передача символических ключей конкурса станет первым официальным мероприятием "Евровидения-2019" в Тель-Авиве", - отмечается в документе. После этого в Музее искусств Тель-Авива состоится жеребьевка, которая "определит порядок выступлений в двух полуфиналах "Евровидения", которые пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал пройдет там же 18 мая", указали в муниципалитете.

"Жеребьевка полуфиналов состоит из двух частей: в первой будет определен порядок выступлений и голосования шести стран, прошедших предварительную квалификацию: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна, принимающая "Евровидение", - Израиль, - продолжили в муниципалитете Тель-Авива. - Во второй части жеребьевки будет определен порядок выступления каждой из остальных 36 стран-участниц".

Сегодня также стали известны имена ведущих «Евровидения».