Организаторы «Евровидения» подтвердили право Украины на свои правила отбора

Так в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС), являющегося организатором конкурса, прокомментировали в четверг, в ответ на просьбу корреспондента ТАСС, принятое в Киеве решение о том, что украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, отныне официально не будут допускаться для участия в конкурсе.

На вопрос ТАСС о том, не является ли это это правило дискриминационным, пресс-служба ЕВС ответила:

"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс "Евровидение". Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе "Евровидение".

Украинские организаторы отбора участников на конкурс "Евровидение" официально уведомили, что артисты, выступавшие в России после 2014 года, отныне официально не будут допускаться для участия в конкурсе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая вместе с телекомпанией СТБ является организатором отбора. Как заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, важно организовать отбор таким образом, "чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества".

В свою очередь управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук пояснила, что организаторы решили изменить правила после того, как в нынешнем году Украина отказалась от участия в конкурсе "Евровидение", потому что ей не удалось заключить контракты с несколькими финалистами отборочного конкурса, которых не устроили предъявляемые им требования. В июле Оргкомитет НОТУ также ужесточил правила отбора на детское "Евровидение-2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим в России после 2014 года.

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая.