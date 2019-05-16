Первый канал аннулировал победу дочери Алсу в шоу «Голос.Дети»

Принято решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос.Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети».

Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения.

«Голос.Дети» - телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными.

В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос.Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона «Голоса». Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором.