Radiohead выложили архивы времен OK Computer после вымогательств

"На прошлой неделе нас взломали хакеры, кто-то украл у Тома (Йорка, фронтмена группы) минидиск с архивными записями со времен (альбома) OK Computer и якобы потребовал 150 тысяч долларов, угрожая опубликовать их. Поэтому вместо жалоб или полного игнорирования мы публикуем 18 часов (записи) на сервисе Bandcamp в поддержку (экологического движения) Extincion Rebellion", - сообщил в Twitter участник группы Джонни Гринвуд.

Он добавил, что группа никогда не планировала публиковать эти записи, а их формат не позволяет скачивать их на телефон. Скачать опубликованный материал можно за 18 фунтов, в него входят 18 аудиотреков.

Группа Radiohead была образована в 1985 году в британском графстве Оксфордшир. В ее составе вокалист и гитарист Йорк, соло-гитарист и мультиинструменталист Гринвуд, гитарист и бэк-вокалист Эд О'Брайен, бас-гитарист и клавишник Колин Гринвуд и ударник Фил Селуэй. С момента создания Radiohead состав группы не менялся. На счету коллектива восемь альбомов. Все альбомы группы получали статус золотых или платиновых в Великобритании и США. В общей сложности Radiohead 14 раз номинировались на "Грэмми", восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.



Radiohead