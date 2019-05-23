Результаты «Евровидения 2019» пересчитали заново

EBU (Европейский вещательный союз) сделал следующее заявление по итогам конкурса песни Евровидение 2019:

«Белорусское жюри было распущено после того, как были обнародованы его голоса с первого полуфинала, что противоречит правилам Евровидения.

В целях соблюдения правил голосования Конкурса, EBU работал со своим цифровым партнером по голосованию, чтобы создать замещающий агрегированный результат (рассчитанный на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования), который был утвержден аудитором голосования Ernst&Young, чтобы определить оценки белорусского жюри в финале.

EBU может подтвердить, следуя стандартной практике проверки, что мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат.

Это не повлияло на подсчет баллов, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, и общий победитель и лучшие 4 песни конкурса остались без изменений.

Чтобы уважать как артистов, так и членов EBU, которые приняли участие в голосовании, мы хотим скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами. Теперь правильные баллы жюри добавлены в итоговую таблицу.

EBU и его партнеры Digame и Ernst&Young глубоко сожалеют о том, что эта ошибка не была выявлена ​​ранее, и рассмотрят существующие процессы и средства контроля, чтобы предотвратить повторение этого».



Победитель конкурса «Евровидение 2019» Duncan Laurence

ИСПРАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Нидерланды (498 баллов)Италия (472 балла)Россия (370 баллов)Швейцария (364 балла)Швеция (334 балла)Норвегия (331 балл)Северная Македония (305 баллов)Азербайджан (302 балла)Австралия (284 балла)Исландия (232 балла)Чехия (157 баллов)Дания (120 баллов)Кипр (109 баллов)Мальта (107 баллов)Словения (105 баллов)Франция (105 баллов)Албания (90 баллов)Сербия (89 баллов)Сан-Марино (77 баллов)Эстония (76 очков)Греция (74 балла)Испания (54 балла)Израиль (35 баллов)Беларусь (31 балл)Германия (24 балла)Великобритания (11 очков)