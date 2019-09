Ринго Старр и Пол Маккартни записали песню Леннона

Как сообщает Consequence of Sound, это кавер-версия «Grow Old With Me» - одной из последних песен, написанных Джоном Ленноном в 1980 году. Она предназначалась для альбома «Double Fantasy», но Джон и Йоко торопились доделать пластинку к Рождеству и отложили запись на 1981 год, а 8 декабря Леннон был убит. В домашнем «черновом» исполнении она была издана на посмертном альбоме Джона «Milk and Honey».



Ринго Старр

Спустя десятилетие Ринго и Пол собирались перезаписать ее для «The Beatles Anthology», но воплотили эту идею только теперь. Ринго выступил в роли вокалиста и барабанщика, Пол сыграл на бас-гитаре и спел бэк-вокал, также в записи принял участие гитарист Eagles Джо Уолш, а продюсер Джек Дуглас (который был одним из авторов идеи кавера) сделал аранжировки струнных инструментов.



Пол Маккартни

«Grow Old With Me» войдет в новый альбом Старра «What’s My Name», релиз которого состоится 25 октября 2019 года. На альбоме ожидается много других гостей. В записи музыкального материала приняли участие Эдгар Винтер, Дэйв Стюарт, Бенмонт Тенч, Стив Лукатер, Натан Ист, Колин Хей, Ричард Пейдж и другие.