Шнур оставил после развода Матильде почти всё

Он — один из самых высокооплачиваемых музыкантов страны (в 2018 году заработал 13,9 миллионов долларов - Forbes), она — бизнес-леди, хозяйка балетной школы и ресторана. Когда Сергей Шнуров встретил свою будущую жену, она напомнила ему Царевну Лебедь с картины Врубеля. Но вслух он выразился немного иначе. «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: «Ох**еть».

Матильду тогда на самом деле звали Леной Мозговой. Она занималась балетом.

Самая крепкая пара российского шоубиза распалась после 8 лет брака. Слухи о причинах были самые разные: от пьянства Шнура и Матильды до измен, причем и его, и ее.



Шнур и Матильда

Как бы то ни было, музыкант публично объявил о своем решении, и после этого все завертелось. После развода Сергей Шнуров оставил Матильде практически все совместно нажитое, пишет телеграм-канал mash_moika. «Сергей всегда делает широкие жесты, — рассказал бывший участник группировки «Ленинград» и друг Шнура Стас Барецкий, — он всегда все оставляет бывшим женам».

Сергею осталась трехэтажная квартира на улице Чайковского. 423 квадрата, стоимость около 90 миллионов. Там он живет сейчас.

Матильде перешли две квартиры на Крюковом канале и двухэтажная на улице Пестеля, которую Шнур подарил ей на свадьбу. (Кстати, вы ее помните. Интервью с Дудём записывали именно там). Суммарно 555 метров, стоят примерно 140 миллионов. Плюс к тому у Матильды осталась своя балетная школа и ресторан "Кококо", все это открыто на деньги бывшего мужа.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Матильда

Наб. Крюкова Канала, 14 (А) — первая квартира на 157 кв.м., 40 млн.

Наб. Крюкова Канала, 14 (А) — вторая квартира на 88 кв.м., 20 млн.

Ул. Пестеля, 13-15 (Б) — первый этаж двухэтажной квартиры, 158 кв.м., 40 млн.

Ул. Пестеля, 13-15 (Б) — второй этаж двухэтажной квартиры, 152 кв.м., 40 млн.

Шнур

Квартира, которая была до женитьбы — наб. Фонтанки, 84 (А) 123 кв.м., 25 млн.

Трехэтажная квартира — Чайковского, 2/7 (А), 423 кв. м., 90 млн., с паркингом в подвале.

На Английском проспекте, 18, до сих пор стоит особняк подаренный Матильде Кшесинской будущим императором Николаем II. Это был «прощальный подарок». В ЦГИА сохранились сведения о нем: два этажа, три ватерклозета, парочка ванных. Сейчас квартиры там стоят примерно по 14 миллионов рублей. Cергей Шнуров, даже в пересчете на современные деньги, отдал Матильде десяток квартир в подобном особняке. Больше, чем их там есть.

Кроме того, для Николая, на тот момент наследника престола, это были ничего не значащие копейки, а вот Шнур оставил Матильде после развода почти всю совместно нажитую недвижимость.

Суммарная стоимость оставшихся у него площадей — порядка 115 миллионов, отошедших бывшей жене — 140.

По рассказам друзей пары, оба сожалеют о случившемся. На одном публичном мероприятии Ксения Собчак крикнула Шнуру прямо со сцены: «Сергей, возвращайся к Матильде!». Шнуров порыва не оценил и попросил давнюю подругу не вмешиваться в его дела.

В октябре 2018 года Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его избранницей стала светская львица, поэтесса Ольга Абрамова.