Стали известны имена ведущих «Евровидения»

Опубликовано пользователем

Европейский вещательный союз объявил имена четырех ведущих, которые проведут 64-й конкурс песни «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Бар Рафаэли: израильская топ-модель. Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim. Наряду с успешной карьерой модели, Бар также выступила ведущей нескольких телевизионных шоу, таких как Израильская версия X-Factor в 2013 году.

Эрез Таль: Израильский комментатор «Евровидения - 2018». Эрез имеет 25-летний опыт вещания, в том числе отработал 10 сезонов популярного израильского реалити-шоу Big Brother. Эрез также известен созданием телевизионного игрового шоу The Vault, которое было продано в 23 страны.

Ведущие Евровидения
Асси Азар: Один из ведущих израильских телеведущих и сценаристов, в чьи заслуги входит ведение национального отборочного шоу «Восходящая звезда». В апреле 2005 года в интервью для ежедневной израильской газеты «Едиот Ахронот» совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации. Входит в топ-100 самых влиятельных геев.  

Люси Аюб: Самая многообещающая восходящая звезда Израиля, которая обрела известность благодаря тому, что быстро заработала себе имя как телеведущая и YouTube-блоггер.

Быстрый поиск: 