Стали известны имена ведущих «Евровидения»

Бар Рафаэли: израильская топ-модель. Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim. Наряду с успешной карьерой модели, Бар также выступила ведущей нескольких телевизионных шоу, таких как Израильская версия X-Factor в 2013 году.

Эрез Таль: Израильский комментатор «Евровидения - 2018». Эрез имеет 25-летний опыт вещания, в том числе отработал 10 сезонов популярного израильского реалити-шоу Big Brother. Эрез также известен созданием телевизионного игрового шоу The Vault, которое было продано в 23 страны.

Асси Азар: Один из ведущих израильских телеведущих и сценаристов, в чьи заслуги входит ведение национального отборочного шоу «Восходящая звезда». В апреле 2005 года в интервью для ежедневной израильской газеты «Едиот Ахронот» совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации. Входит в топ-100 самых влиятельных геев.

Люси Аюб: Самая многообещающая восходящая звезда Израиля, которая обрела известность благодаря тому, что быстро заработала себе имя как телеведущая и YouTube-блоггер.