Стали известны имена ведущих «Евровидения»

Бар Рафаэли: израильская топ-модель. Самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim. Наряду с успешной карьерой модели, Бар также выступила ведущей нескольких телевизионных шоу, таких как Израильская версия X-Factor в 2013 году.
Эрез Таль: Израильский комментатор «Евровидения - 2018». Эрез имеет 25-летний опыт вещания, в том числе отработал 10 сезонов популярного израильского реалити-шоу Big Brother. Эрез также известен созданием телевизионного игрового шоу The Vault, которое было продано в 23 страны.
Люси Аюб: Самая многообещающая восходящая звезда Израиля, которая обрела известность благодаря тому, что быстро заработала себе имя как телеведущая и YouTube-блоггер.
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