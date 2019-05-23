Только 25% россиян назвали итоги «Евровидения» объективными

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса.

"По вопросу объективности итоговых оценок российского исполнителя мнение наших сограждан неоднозначно: 25% считают судейство честным, 37% - нет. Чаще всего о справедливости оценок говорит молодежь (39% среди 18-24-летних)", - говорится в сообщении.



ТЕКСТ

Две трети (66%) опрошенных также заявили, что голосование профессионального жюри было "скорее необъективно", в то время как зрительское голосование одобрили более половины российских зрителей (52%).

Финал конкурса, по данным ВЦИОМ, смотрел каждый пятый россиянин (22%).

В финале конкурса "Евровидение", прошедшем в ночь на 19 мая, победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, получив по итогу пересмотра результатов 498 баллов. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 472 баллами. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место, набрав 370 баллов. Позже он заявил, что некоторые страны голосовали предвзято.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 мая. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.