Том Йорк: Все премии в Великобритании — отстой

«Я не могу. Знаю, что не могу, из-за той партии для пианино, что я написал. Мне нужно быть в Парижской филармонии», — сказал он в беседе с Variety.



Том Йорк

Йорк имеет в виду музыку, которую он написал для французского дуэта пианистов Кати и Мариэль Лабек и премьера которой состоится в Парижской филармонии 7 апреля, через девять дней после церемонии в Сан-Франциско, уточняет Газета.ru.

«Мы, англичане, не понимаем этого. Думаю, наша проблема в том, что все церемонии вручения премий в Великобритании — отстой. Мы выросли на BRITs, а она похожа на пьяную автокатастрофу, с которой не хочется иметь ничего общего», — добавил он.

Как бы то ни было, Том Йорк надеется на другую американскую премию — он подчеркнул, что хочет, чтобы его трек Suspirium, написанный для фильма Луки Гуаданьино «Суспирия», был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая песня».