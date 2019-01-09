У «Евровидения-2019» появился логотип

Логотип представляет собой три треугольника, наложенные друг на друга в виде звезды. Лозунг евровидения - «Позволь себе мечтать».

«Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно используется в искусстве, музыке, космологии и природе. Когда треугольники объединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего собираются вместе в Тель-Авиве на Евровидении-2019», - объяснили значение логотипа его авторы.

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года.