Умер основатель группы «Високосный год»

"Двадцать пятого июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы “Високосный год” Илья Калинников", — написал Кан.
Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Популярность Калинникову принесли такие песни, как «Тихий огонек», ставшая главной темой популярного сериала «Дальнобойщики», а также «Метро», «Кино» и «Лучшая песня о любви».
Группа "Високосный год" была создана музыкантом в конце 80-х годов. В 2000 году вышел ее единственный альбом под названием "Который возвращается".
Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а стало быть и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет - наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 1960-х - 1970-х. Их признавали “своими” и слушатели шансона, и рок-аудитория. Тем более, что мотивы с первого раза намертво въедались в память. В 2000 году группа выступила на “Рождественских встречах” Аллы Пугачевой, где выглядела на общем фоне инородным телом, но получила огромное количество новых поклонников.
Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е - 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Ильи Калинникова - это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе “тихий огонек” своей души, попросту - остаться человеком. Главные хиты “Високосного Года” - “Метро”, “Тихий огонек” “Шестой день осени”, “Лучшая песня о любви”, “Кино”, “Приносящий удачу” - по сей день часто звучат в эфире, а пассажиры просят водителей сделать погромче.
Впрочем, “хиты” - это песни, которые кого-то победили. Илья Калинников точно никого не хотел победить. На цифровых платформах можно найти далеко не все произведения “Високосного Года” да и группа в последние годы была виртуальной творческой единицей. После насыщенной концертами первой половины 2000-х пришло время смен состава, новые песни выходили все реже. В начале нынешнего десятилетия Илья Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами. В 2014 году “Високосный Год” в первый и последний раз выступил на фестивале “Нашествие”. В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом.
Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, - сообщил Кан.
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