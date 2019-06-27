Умер основатель группы «Високосный год»

"Двадцать пятого июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы “Високосный год” Илья Калинников", — написал Кан.

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Популярность Калинникову принесли такие песни, как «Тихий огонек», ставшая главной темой популярного сериала «Дальнобойщики», а также «Метро», «Кино» и «Лучшая песня о любви».

Группа "Високосный год" была создана музыкантом в конце 80-х годов. В 2000 году вышел ее единственный альбом под названием "Который возвращается".