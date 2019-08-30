Выбрано место проведения «Евровидения 2020»

Конкурс состоится во вторник 12, четверг 14 и субботу 16 мая 2020 года.

Роттердам был выбран в качестве принимающего города после тендера, в результате которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение крупнейшего в мире мероприятия с живой музыкой.



Конкурс пройдет в концертном зале Rotterdam Ahoy

«Роттердам проявил фантастические энтузиазм и приверженность, и имеет необходимые возможности для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Роттердамом и NPO, NOS и AVROTROS над невероятным современным конкурсом песни Евровидение в большом городе в следующем году», - сказал Джон Ола Санд, исполнительный руководитель ЕВС по конкурсу песни Евровидение.

«Будучи предпринимательским и творческим городом, Роттердам прекрасно вписывается в это событие. Мы хотели бы поблагодарить Маастрихт и провинцию Лимбург за их энергию, энтузиазм и гостеприимство в последние месяцы. Маастрихт проявил себя как город с большим сердцем к конкурсу песни Евровидение, и мы надеемся, что этот город будет полностью посвящен конкурсу в мае следующего года», - сообщил Шула Райксман, генеральный директор НКО.

Нидерланды выиграли право на проведение «Евровидения 2020» после того, как Дункан Лоуренс дал своей стране свою первую победу с 1975 года с песней Arcade в Тель-Авиве. Любопытно, что Роттердам также является домом для Maassilo, бывшего зернового бункера, ставшего центром искусств, где Дункан Лоуренс и записал свою песню-победитель. Это будет пятый раз, когда Нидерланды принимают «Евровидение».