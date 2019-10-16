Выступающим в России запретили представлять Украину на «Евровидении»

Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая вместе с телекомпанией СТБ является организатором отбора.

НОТУ уведомляет, что прием анкет начался во вторник, 16 октября.

"В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам, - уведомляет телекомпания. - Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертную деятельность на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".

"Евровидение" - особый песенный конкурс, речь на нем идет не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире, - заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания. - Поэтому для нас, как для общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса, тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене".

Управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук пояснила, что организаторы решили изменить правила после того, как в 2019 году Украина отказалась от участия в конкурсе "Евровидение", потому что ей, как организатору, не удалось заключить контракты с несколькими финалистами отборочного конкурса, которых не устроили предъявляемые им требования. В июле этого года Оргкомитет НОТУ также ужесточил правила отбора на детское "Евровидение-2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим в России после 2014 года.



Maruv в России

23 февраля 2019 году в финале отборочного национального конкурса победу одержала исполнительница Maruv (Анна Корсун), однако к ней возникли претензии из-за гастролей в России. Сама Анна Корсун заявила, что готова выполнить условия контракта с НОТУ, предусматривающие, в частности, отказ от выступлений в РФ, однако в конечном счете она не стала заключать контракт, назвав его условия кабальными. Вслед за Maruv НОТУ не удалось заключить контракты и с двумя другими финалистами национального отбора - коллективом Freedom Jazz и группой Kazka.

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая.