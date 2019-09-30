Йон Ола Санд покидает «Евровидение»

Йон Ола Санд, исполнительный руководитель конкурса песни «Евровидение» с 2011 года, объявил, что конкурс 2020 будет его последним для него в этой роли. Поскольку работа над 65-м конкурсом продолжается, Европейский Вещательный Союз будет проводить выборочный поиск преемника Йона.
Йон Ола также покинет пост руководителя Live Events, который курирует детский конкурс песни Евровидение, конкурс молодых музыкантов и Евровидение.
После 65-го конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме Йон Ола вернется в свою родную Норвегию, чтобы начать новую должность в головном офисе общественного вещателя NRK, наблюдая за их новой стратегией по созданию мощной, инновационной и перспективной организации.
«Прошедшее десятилетие в Европейском вещательном союзе (ЕВС) было фантастическим и захватывающим, но также будет хорошо вернуться домой, - сказал Йон Ола. - Я принимал участие в Евровидении более 20 лет. Сначала в качестве главы делегации в Норвегии, а затем в качестве исполнительного продюсера в Осло в 2010 году, и я имел честь быть капитаном корабля в Женеве в течение последних 9 лет. Роттердам станет моим 10-м конкурсом в качестве исполнительного супервайзера, и, похоже, сейчас самое время передать эстафету и принять новый вызов в NRK. В своей новой роли я буду работать над тем, чтобы NRK продолжала оставаться общественным вещателем мирового уровня и была в наилучшей форме в будущем».
За последнее десятилетие Йон Ола Санд стал синонимом «Евровидения» среди миллионов зрителей, которые наблюдали за тем, как он начинает последовательность голосования со знаменитой фразы «Take it away!»
«Самоотверженность Джона Олы и его спокойная и устойчивая рука в течение последнего десятилетия были неоценимы для ЕВС и его членов, - сказал Жан Филип де Тендер, директор по СМИ в ЕВС. - Он следил за ростом и развитием конкурса песни "Евровидение" за последнее десятилетие и вместе с членами ЕВС создал самое передовое развлекательное шоу в мире, помогающее сохранить долговечность этого любимого шоу, которое объединяет аудиторию со всего мира. Йон Ола теперь будет курировать свой 10-й конкурс песни Евровидение для ЕВС в Роттердаме, прежде чем приступить к своей новой роли в NRK».
Поскольку работа над 65-м конкурсом продолжается, ЕВС будет проводить выборочный поиск преемника Йона.
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