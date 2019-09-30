Йон Ола Санд покидает «Евровидение»

Йон Ола Санд, исполнительный руководитель конкурса песни «Евровидение» с 2011 года, объявил, что конкурс 2020 будет его последним для него в этой роли. Поскольку работа над 65-м конкурсом продолжается, Европейский Вещательный Союз будет проводить выборочный поиск преемника Йона.

Йон Ола также покинет пост руководителя Live Events, который курирует детский конкурс песни Евровидение, конкурс молодых музыкантов и Евровидение.

После 65-го конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме Йон Ола вернется в свою родную Норвегию, чтобы начать новую должность в головном офисе общественного вещателя NRK, наблюдая за их новой стратегией по созданию мощной, инновационной и перспективной организации.

«Прошедшее десятилетие в Европейском вещательном союзе (ЕВС) было фантастическим и захватывающим, но также будет хорошо вернуться домой, - сказал Йон Ола. - Я принимал участие в Евровидении более 20 лет. Сначала в качестве главы делегации в Норвегии, а затем в качестве исполнительного продюсера в Осло в 2010 году, и я имел честь быть капитаном корабля в Женеве в течение последних 9 лет. Роттердам станет моим 10-м конкурсом в качестве исполнительного супервайзера, и, похоже, сейчас самое время передать эстафету и принять новый вызов в NRK. В своей новой роли я буду работать над тем, чтобы NRK продолжала оставаться общественным вещателем мирового уровня и была в наилучшей форме в будущем».



Йон Ола Санд

За последнее десятилетие Йон Ола Санд стал синонимом «Евровидения» среди миллионов зрителей, которые наблюдали за тем, как он начинает последовательность голосования со знаменитой фразы «Take it away!»

«Самоотверженность Джона Олы и его спокойная и устойчивая рука в течение последнего десятилетия были неоценимы для ЕВС и его членов, - сказал Жан Филип де Тендер, директор по СМИ в ЕВС. - Он следил за ростом и развитием конкурса песни "Евровидение" за последнее десятилетие и вместе с членами ЕВС создал самое передовое развлекательное шоу в мире, помогающее сохранить долговечность этого любимого шоу, которое объединяет аудиторию со всего мира. Йон Ола теперь будет курировать свой 10-й конкурс песни Евровидение для ЕВС в Роттердаме, прежде чем приступить к своей новой роли в NRK».

Поскольку работа над 65-м конкурсом продолжается, ЕВС будет проводить выборочный поиск преемника Йона.