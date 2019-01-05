Зрители «Евровидения - 2019» будут жить в палатках

Власти города объявили тендер на постройку палаточного городка в парке "Ха-Яркон", вблизи Израильского выставочного центра, на площадке которого пройдет "Евровидение", сообщила РИА Новости советник мэра Рона Хульдаи Илана Михаэли.





Размещение планируется организовать в трех ценовых категориях, соответствующих разному уровню комфорта. Самой бюджетной будет площадка для самостоятельной установки собственных или арендованных туристических палаток. Вторая категория – большие, просторные палатки повышенной комфортности. На более требовательную публику будут рассчитаны временные домики -"караваны" с собственным санузлом и кондиционером.

Кроме спальных мест, на территории временного городка планируется оборудовать площадки для проведения вечеринок, зоны быстрого питания, пункт проката велосипедов. Для подвоза к концертным площадкам "Евровидения" предполагается запустить специальные автобусы-шаттлы. Основную часть забот об охране гостей возьмет на себя полиция и Национальная служба безопасности, для обеспечения порядка будут привлечены также частные охранные компании. После окончания конкурса палаточный городок примет участников ЛГБТ-парада.

Израильская вещательная корпорация "Кан", отвечающая непосредственно за проведение конкурса "Евровидение-2019", представила эскиз сценической площадки предстоящего шоу, добавила Михаэли. Оформлением сцены занимается немецкий дизайнер Флориан Видер, известный своими работами не только для европейского песенного конкурса, но и для десятков популярных музыкальных фестивалей в разных странах мира.

В качестве ведущих конкурса корпорация "Кан" отобрала шоумена Эреза Таля и топ-модель Бар Рафаэли. Руководство "Кан" остановилось на их кандидатурах после долгих споров и серии отказов от других возможных кандидатов. Окончательное решение по ведущим будет принято после согласования с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU), сообщил источник из Израильской вещательной корпорации.