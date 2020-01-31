Башмет продирижировал Бранденбургскими концертами по-своему

Говорить о Бранденбургских концертах Баха можно сколько угодно, но всякий раз, когда со сцены звучат все шесть этих фантастических, очень любимых и часто исполняемых и цитируемых концертов, сердце подготовленного слушателя замирает. Тут масса нюансов — использовать ли аутентичные инструменты вроде корно да качча или взять современную валторну, качество звучания клавесина, даже оркестровки разные.

«Солисты Москвы» часто исполняют эти концерты. Например, в 2015 году на башметовском фестивале в Ярославле была программа из всех шести концертов. Башмет тогда был вынужден уехать по делам, но «Солисты Москвы» блистательно справились и без него. Но и сам Юрий Башмет исполнял на альте, например, Концерт №3, и сохранились студийные записи.



Концерт №1

Теперь в «Зарядье» на своем первом в Москве фестивале Башмет был сосредоточен, и дирижировал очень напряженно, спрятавшись где-то за клавесином. У Баха было 17 музыкантов, под которые он и писал ансамбли, у Башмета — не меньше. Приглашать со стороны не пришлось, если не считать, конечно, блистательную клавесинистку Александру Кореневу, которая уже не раз играла эти концерты с «Солистами Москвы». И без всякой очередности упомянем сразу Концерт №5, где Коренева была без всяких скидок восхитительна, и даже сорвала аплодисменты на каденции в первой части (как на джазовых концертах после виртуозного соло).



Концерт №5

Эти барочные концерты Баха, хотя и не исполнялись, кажется, при жизни композитора (ноты пролежали более ста лет в архиве маркграфа Бранденбурга-Шведтского), имеют невероятное свойство раскрывать привычную эстетику итальянско-французского канона все новыми и новыми красками, в зависимости от инструментария и личностей солистов. Выходит скрипачка Арина Шевлякова — и делает четвертый концерт виртуозным, а то и виртуозным скрипичным басом для блок-флейт Олега Худякова и Владимира Парунцева. Выходят в третьем концерте первые скрипки «Солистов» Поскробко, Ашуров и Дырул, - и делают его идеальной фригийской каденцией для струнного ансамбля, как и привыкли в «Солистах».



Концерт №4

В шестом концерте должен был играть сам Башмет вместе со своим главным альтистом Виталием Астаховым. Но Башмет не стал, и Андрей Усов (как в том же Ярославле) уверенно заменил его, сорвав немало аплодисментов, уж очень был хорош.

В «Зарядье» все звучит легко и без искажений, акустика позволяет очень многое, а зрительские ряды полностью опоясывают сцену. На аплодисментах «Солисты Москвы» даже развернулись назад, к зрителям за сценой, и поклонились им тоже. Это выглядело уважительно и изящно. Так и двигается московский фестиваль Юрия Башмета.

Вадим ПОНОМАРЕВ