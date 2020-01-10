Элтон Джон и Оззи Осборн записали дуэт «Ordinary man»

Сначала об этом рассказала жена и менеджер Оззи Шэрон Осборн в интервью программа The Talk телеканала CBS.



Оззи

- У него много отличных планов на 2020 год: здоровье, возвращение на сцену вместе с группой к любимом делу – выступлениям перед поклонниками, - заявила супруга музыканта. – Есть и новая музыка, и она великолепна. Все его друзья записываются вместе с ним, в том числе он пишет песню с Элтоном.

В записи приняли участие свыше 50 музыкантов оркестра, хор и звёздный состав друзей-рокеров: Слэш записал изумительное гитарное соло, Элтон Джон сыграл на рояль, Дафф Маккэген — на бас-гитаре, Чэд Смит занял ударные. Автором песни выступил 29-летний Эндрю Уотт, мультиинструменталист и продюсер нового альбома Осборна.

Вероятно, композиция войдет в новый альбом Осборна «Ordinary Man», релиз которого ожидается в этом году, пищет Intermedia. Ранее Оззи выпустил два сольных сингла с него - «Under The Graveyard» и «Straight To Hell». В мае Осборн возобновит мировой тур «No More Tours 2», который отложил в 2019 году по состоянию здоровья.