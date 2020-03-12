«Евровидение» не отменяет продажу билетов из-за коронавируса

Старт третьей волны продаж билетов запланирован на 26 марта, заявил РИА Новости представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.

"Эта распродажа билетов на данный момент все еще запланирована", - сказал он.



Евровидение 2020

Гудман подчеркнул, что EBU продолжает внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти.

Организация также обсуждает различные возможные сценарии проведения конкурса совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS. Однако в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".

"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.