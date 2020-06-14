Филипп Киркоров сыграл роль комического десантника

Успенская отметила, что видео принадлежит каналу СТС и сериалу "В Маске шоу".

"Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу "СТС", которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль", — заявила представитель певца.

Ранее в Instagram артиста появилась запись, на которой он предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу.



Филипп Киркоров

Бывший глава ВДВ, а ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным, так как Киркоров, по его мнению, оскорбил два важных символа — тельняшку и берет:

"Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага. Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться".