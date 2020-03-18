Конкурс «Евровидение 2020» официально отменен

За последние несколько недель оргкомитет изучил множество альтернативных вариантов, которые могли бы позволить провести Евровидение.

Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать живое событие, как и планировалось. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире.

В EBU подчеркнули: «Мы очень гордимся тем, что конкурс песни Евровидение объединял аудиторию каждый год без перерыва в течение последних 64 лет, и мы, как и миллионы зрителей во всем мире, крайне опечалены тем, что он не может состояться в мае».

Йон Ола Санд, исполнительный супервайзер: «Мы очень гордимся песенным конкурсом Евровидение, который на протяжении 64 лет объединял людей по всей Европе. И мы глубоко разочарованы этой ситуацией. EBU вместе с NPO Host Broadcaster, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжат переговоры, чтобы узнать, возможно ли организовать конкурс песни Евровидение в Роттердаме в 2021 году. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в процессе проведения большого конкурса песен Евровидение в этом году. Это стало невозможным из-за не зависящих от нас факторов. Мы очень сожалеем об этой ситуации, но я могу вам пообещать: конкурс песни «Евровидение» вернется лучшим, чем когда-либо был».



Йон Ола Санд

Sietse Bakker, исполнительный продюсер Event, понимает, что многие люди разочарованы тем, что Евровидение-2020 не состоится:

«Для артистов из 41 стран-участниц наши вступительные и промежуточные выступления, которые вкладывают их сердца и души в их исполнение. Фанаты, которые всегда поддерживали нас и сохраняли уверенность до самого последнего момента. И не в последнюю очередь, для фантастической команды, которая в последние месяцы очень много работала, чтобы сделать этот 65-й выпуск большим успехом. Мы понимаем и разделяем это разочарование. Некоторые перспективы уместны, потому что в то же время мы также понимаем, что это решение и его последствия не сравнить с проблемами, с которыми сталкиваются люди, прямо или косвенно затронутые коронавирусом, и трудными, но необходимыми мерами».

EBU, NPO, NOS, AVROTROS и город Роттердам продолжат переговоры о проведении конкурса песни Евровидение в 2021 году. Пока решение не принято.

Референтная группа Евровидения обсудит вопрос о возможности исполнения в следующем году песен, заявленных в 2020 году.

Купившие билеты на конкурс будет проинформированы о возможностях как можно скорее, заверили в EBU. Помимо прочего, обсуждается вариант, получат ли покупатели свои деньги обратно или билеты останутся действительными до следующего года. Как только станет яснее, покупатели билетов получат электронное письмо со своими вариантами на адрес электронной почты, с которого они приобрели билеты.