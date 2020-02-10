МакSим может уйти со сцены навсегда

Она сообщила о том, что исполнительница приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое она попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.

По словам Соколовой, МакSим надеется вернуться на сцену, когда поправит здоровье. Однако она допустила, что этого может не произойти.



МакSим

"Если она (МакSим) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – отметила она.

Концертный директор уточнила, что врачи настаивают на длительном сроке реабилитации певицы.

"У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – подчеркнула Соколова.

Она добавила, что артистке рекомендуют отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях, чтобы восстановить сон и сосуды.