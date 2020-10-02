Монеточка выпустила «Декоративно-прикладное искусство»

Альбом, как и предыдущий «Раскраски для взрослых» (2018) записан совместно с музыкантом и аранжировщиком Витей Исаевым. В альбом вошли 11 песен, ранее нигде не представленных, включая фит с Noize MC «Коза».

Монеточка продолжает пребывать в нише инди-попа, однако новый альбом уходит скорее в ироническое переосмысление советской эстрады - пост-кабаре, романсы, мультяшные мотивы, аллюзии на советские ВИА и чуть более поздний панк-рок и балкан-поп. Например, «Коза» отсылает к киносказке «Мама» с Гурченко и Боярским, не забывая об иронии:

«Кто плохо ел и поздно лег, к тому приходит русский рок. Тяжелый, выпивший и злой, шныряет с грязной головой»



Монеточка

Как обычно, тексты Монеточки затрагивают социальную проблематику, иногда в довольно откровенной форме. На провокативность намекает и обложка альбома, где Монеточка представлена в окружении трех обнаженных девушек.