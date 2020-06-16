Определены даты «Евровидения 2021»

В Европейском вещательном союзе совместно с рядом других вещателей рассказали, что полуфинальные выступления пройдут 18 и 20 мая 2021 года, а финальный концерт состоится 22 мая 2021 года.

В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме, поскольку в этом году Нидерланды так и не смогли принять у себя конкурс из-за пандемии. Площадка останется прежней – для выступлений зарезервирован концертный зал Ahoy, который сейчас преобразован в больницу скорой помощи для приема пациентов Covid-19.



ТЕКСТ

Мартин Остердал, новый исполнительный руководитель конкурса Евровидение, сказал: «Жизненно важно, чтобы конкурс песни Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах взяли на себя обязательство принести столько любимое шоу зрителям по всему миру".

Ситц Баккер, исполнительный продюсер: «Музыка, артисты, фанаты, конкурс и международный характер - это то, что делает Конкурс Песни Евровидение таким особенным. Теперь у нас есть год, чтобы детально изучить все сценарии с участием участвующих сторон и чтобы показы происходили независимо от обстоятельств, с корректировками в случае необходимости. Мы по-прежнему стремимся к самой высокой планке!"

В ближайшие месяцы будет решено, какие элементы отмененного конкурса этого года останутся в 2021 году.

«Сетап будет перенесен на следующий год, потому что он уже подготовлен. Кроме того, многое зависит от того, что возможно в это время, кто будет доступен из всех вовлеченных в участие и от того, что соответствует духу 2021 года", говорит Баккер.