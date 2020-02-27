Отменять «Евровидение» не планируется

В церемонии приняли участие заммэра Тель-Авива Zippi Brand Frank, хозяин предыдущего конкурса, и мэр Роттердама Ahmed Aboutaleb, принимающего будущий конкурс.





35 из 41 участвующих вещательных компаний были отобраны для участия в любом из двух полуфиналов (17 в первом, 18 во втором полуфинале).





По 10 стран из каждого полуфинала присоединятся к странам «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Соединенное Королевство) и стране-хозяйке в суперфинале 16 мая.

