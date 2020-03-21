Песни «Евровидения 2020» не будут участвовать в «Евровидении 2021»

Оно касается композиций, которые должны были прозвучать в Роттердаме и соревноваться за звание лучшей европейской песни года.

- Мы были ошеломлены той поддержкой и любовью, которые «семья Евровидения» выразила по поводу решения о переносе конкурса, - говорится в заявлении. – Союз прекрасно понимает, как много мы упускаем. Таким образом, EBU и его члены в настоящее время изучают альтернативное программирование, а не соревнование, чтобы помочь объединить и развлечь аудиторию по всей Европе в эти сложные времена. Мы намерены с помощью этого программирования и на наших онлайн-платформах в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для «Евровидения 2020».



ТЕКСТ

В какой именно форме это будет сделано, пока не сообщается. Но организаторы конкурса дали ответ на важный вопрос: смогут ли конкурсанты этого года принять участие в нем в следующем году:

- Исходя из этого, контрольная группа и управляющая комиссия конкурса песни решила, что в соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе, когда он вернется в 2021 году. По своему усмотрению участвующие вещатели могут решить, кого отправить на конкурс в 2021 году: представителей этого года или новых артистов.